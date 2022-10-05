Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
28 минут назад

ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти

Lenta.ruиещё 7

ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Подробности раскрыты в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, реальное сокращение составит примерно 900 тысяч баррелей в день. В сообщении ОПЕК+ также отмечается, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года.

Информацию о решении сократить производство нефти подтвердил вице-премьер России Александр Новак. Он указал, что мера необходима для стабилизации ситуации на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.

Описаны последствия сокращения добычи нефти ОПЕК+

Ранее Bloomberg писал, что некоторые члены организации уже добывают нефти гораздо меньше нормы и смогут уложиться в новый лимит без необходимости ограничения производства. Исходя из принятого решения, квота по суточной добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 миллиона баррелей, сообщает «Интерфакс».

5 октября стало известно, что накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Уменьшение добычи нефти странами ОПЕК+ в США охарактеризовали как «тотальную катастрофу» и «вражеский акт».

Экономика,Александр Новак,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители