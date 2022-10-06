Стало известно, как расширение России скажется на курсе рубля

Присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к территории Российской Федерации приведет к новым инвестиционным проектам. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik, передает РИА Новости.

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По его словам, этим регионам требуются восстановительные работы, которым в свою очередь необходимо финансирование.

Беляев отметил, что на эти цели понадобится много денежных средств, но при этом выразил уверенность, что в конце концов эти вложения обернутся прибылью. Он указал, что инвестиции в хозяйственную деятельность создадут новые рабочие места и в целом окажут положительное влияние на экономику РФ.

Беляев подчеркнул, что хоть на первый взгляд строительство предприятий и домов на новых территориях и кажется исключительно затратами российского бюджета, на деле это инвестиции. Он считает, что в будущем все восстановленные объекты дадут неплохую отдачу.

«Мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», — сказал экономист.