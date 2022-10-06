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48 минут назад

СМИ: Возможное решение России по добыче нефти ударит по Вашингтону

Елена Прошина

Россия может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, таким образом отреагировав на решение Европейского союза и США ввести потолок цен на топливо из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group отметил, что Россия может принять такое решение и при этом избежать ущерба своим нефтяным месторождениям. По его словам, российские компании научились исключительной гибкости в добыче на старых месторождениях. Он уточнил, что РФ также может нарастить добычу ресурсов на оставшихся месторождениях.

«ОПЕК+ встала на сторону России»

Директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук прокомментировал решение США и Европы ввести потолок цен на нефть и заявил, что сокращение добычи нефти со стороны России немедленно повлияет на рынки самым негативным образом.

Bloomberg предупреждает, что Европу и США может настигнуть не только сокращение производства. Бывший представитель Государственного департамента США Дэвид Голдвин рассказал, что Россия может ответить и другой мерой, например, прекратить экспорт сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму. Это также приведет к новому скачку цен на нефть.

Экономика,Госдеп США,ЕС,
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