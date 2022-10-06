Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Принято решение о выделении Белоруссии кредита на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«Да, решения все приняты», — цитирует его РИА Новости.
Оверчук отметил, что кредит выделяется на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал об объёме кредитной поддержки, которая будет оказана Белоруссии.