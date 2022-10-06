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1 час назад

Оверчук: принято решение о выделении Белоруссии кредита на $1,5 млрд для импортозамещения

RT на русскомиещё 5

Принято решение о выделении Белоруссии кредита на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд
Фото: ТАССТАСС

«Да, решения все приняты», — цитирует его РИА Новости.

Оверчук отметил, что кредит выделяется на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал об объёме кредитной поддержки, которая будет оказана Белоруссии.

Экономика,Алексей Оверчук,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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