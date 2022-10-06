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1 час назад

Польша и Франция начали досрочно тратить запасы газа из хранилищ

Газета.Ru

Польша и Франция начали расходовать запасы газа из газохранилищ, предназначенные для зимнего сезона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Польша и Франция начали досрочно тратить запасы газа из хранилищ
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации агентства, в Польше и Франции объем отбора газа впервые превысил объем закачки. Обычно отбор газа из европейских хранилищ начинается 20 октября.

Сообщается, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.

Ранее французский Комитет по регулированию энергетики (CRE) заявлял, что Франция заполнила газохранилища более чем на 99% и завершила подготовку к зиме. В Комитете добавили, что на 5 октября уровень запасов газа у поставщиков составляет 130 ТВт/ч, что выше средних показателей за последние несколько лет. Имеющиеся объемы газа составляют более 60% от потребления малых и средних предприятий зимой.

4 октября правительство Франции официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF.

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