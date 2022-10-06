Польша и Франция начали досрочно тратить запасы газа из хранилищ

Ранее французский Комитет по регулированию энергетики (CRE) заявлял, что Франция заполнила газохранилища более чем на 99% и завершила подготовку к зиме. В Комитете добавили, что на 5 октября уровень запасов газа у поставщиков составляет 130 ТВт/ч, что выше средних показателей за последние несколько лет. Имеющиеся объемы газа составляют более 60% от потребления малых и средних предприятий зимой.