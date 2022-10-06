EС утвердил восьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть, передает ТАСС.

За счет потолка цен европейские операторы смогут осуществлять транспортировку сырья в третьи страны при условии, что ее стоимость будет не выше установленного уровня.

«Этот пакет вводит новые запреты на импорт на сумму €7 млрд для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт», — подчеркнула Еврокомиссия.

Сообщается, что это лишит военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий.

Кроме того, вводится запрет на предоставление российским властям или юрлицам таких услуг, как консультации в сфере ИТ, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Рестрикции также предполагают запрет для граждан ЕС занимать должности в руководящих органах ряда государственных предприятий.

Кроме того, санкционный список пополнился новыми физическими и юридическими лицами.

Также новый пакет санкций предусматривает запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов РФ.