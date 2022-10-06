В Кремле объяснили решение ОПЕК+ снизить добычу нефти

«ОПЕКОПЕК и формат ОПЕК+ — это структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка», — подчеркнул спикер Кремля.