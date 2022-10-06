ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз официально опубликовал восьмой пакет санкций против России. Они вступят в силу с 7 октября.

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Очередной пакет санкций против России включает в себя установление потолка цен на российскую нефть. Также ЕС продлил запрет на импорт стальной продукции из России, ограничил импорт древесины, бумаги, сигарет, пластмассы и косметики и ввел персональные санкции против ряда физлиц и юрлиц, в том числе, в отношении российских артистов.

Кроме того, новым пакетом запрещены продажа в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг, обслуживание криптокошельков граждан и резидентов РФ.

Предусмотрено также и наказание для участников схем обхода санкций.