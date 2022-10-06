Озвучена судьба ЕС после ЧП на "Северных потоках"

«Поэтому когда сейчас европейские власти заявляют: "Нам нужно пережить эту зиму, а дальше мы справимся". Это во многом хорошая мина при плохой игре. Да, они действительно могут серьезно нарастить объемы получаемого сжиженного природного газа за счет США. Америка с удовольствием будет продавать им этот газ. Но это будут совершенно другие деньги», — добавил Рыбальченко.