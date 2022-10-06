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1 час назад

Озвучена судьба ЕС после ЧП на "Северных потоках"

Елена Прошина

Евросоюзу не удастся полностью заменить российский газ. Такое мнение в беседе с «360» высказал эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко.

Озвучена судьба ЕС после ЧП на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, главными препятствиями на пути к замене газа РФ на другой находятся доставка топлива в ЕС и его оплата. Рыбальченко напомнили, что российский газ был бюджетным.

Страны Евросоюза могут воспользоваться норвежским топливом, но возможность принимать его есть только у Польши. Турция и Азербайджан могут переломить эту ситуацию, если проведут газопровод в ЕС, но это займет много времени, отметил инженер.

«Поэтому когда сейчас европейские власти заявляют: "Нам нужно пережить эту зиму, а дальше мы справимся". Это во многом хорошая мина при плохой игре. Да, они действительно могут серьезно нарастить объемы получаемого сжиженного природного газа за счет США. Америка с удовольствием будет продавать им этот газ. Но это будут совершенно другие деньги», — добавил Рыбальченко.

Кроме того покупать у Норвегии много газа ЕС тоже не сможет, поскольку у их газопровода есть ограничения. В связи с этим Рыбальченко уверен, что полностью заменить российское топливо европейским странам не удастся еще долгое время.

Экономика,ЕС,
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