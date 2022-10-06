Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
34 минуты назад

Чиновник из ЕС: введение ограничения цен на нефть требует уточнения деталей

Ura.Ru

Странам Группам семи (G7) и Евросоюзу (ЕС) необходимо проработать еще много деталей, прежде чем вступит в силу ограничение цен на морские поставки российской нефти в третьи страны. На нехватку времени на эти цели пожаловался один из чиновников ЕС.

В ЕС пожаловались на нехватку времени для доработки санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Введение ограничения цен на нефть все еще обсуждается, мы должны быть уверены, что оно действительно работает. Должны быть проведены проверки для операторов, чтобы показать, что цена на самом деле была ниже ограничения. Все это непросто», — констатировал источник, пишет Reuters.

Он отметил, что ЕС не хватает времени, чтобы выяснить все детали.

В четверг, 6 октября, ЕС ввел новые антироссийские санкции, в списке ограничений — потолок на нефть из России. Это позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители