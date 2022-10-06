В ЕС пожаловались на нехватку времени для доработки санкций против России

«Введение ограничения цен на нефть все еще обсуждается, мы должны быть уверены, что оно действительно работает. Должны быть проведены проверки для операторов, чтобы показать, что цена на самом деле была ниже ограничения. Все это непросто», — констатировал источник, пишет Reuters.