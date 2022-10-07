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1 час назад

Алтайские фермеры отправят часть урожая в новые регионы России

ТАСС

Фермеры Алтайского края отправят продукцию собственных предприятий и часть урожая в новые регионы страны - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Собрана первая партия груза объемом 20 тонн, сообщает в пятницу пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС).

Алтайские фермеры отправят часть урожая в новые регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы специализируемся на выращивании крупяных и злаковых культур, в основном это каши. И хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России. Сейчас фермеры готовят документы на груз, изучают способы сопровождения и доставки. В состав 20-тонного груза войдут гречневая, пшенная крупы, "геркулес", горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления. Продуктовую помощь с Алтая планируется отправлять в новые регионы России на постоянной основе", - цитирует пресс-служба депутата АКЗС, фермера Александра Демина.

Ранее предприятия сельхозмашиностроения в Алтайском крае начали поставлять технику для проведения посевной кампании озимых культур в Луганской Народной Республике (ЛНР). Первый посевной комплекс уже прибыл на территорию региона, второй готовят к отправке.

Экономика,Александр Демин,
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