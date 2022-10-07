Алтайские фермеры отправят часть урожая в новые регионы России

"Мы специализируемся на выращивании крупяных и злаковых культур, в основном это каши. И хотим, чтобы не только солдаты, которые пошли служить, ели нашу, алтайскую продукцию, но и жители новых территорий России. Сейчас фермеры готовят документы на груз, изучают способы сопровождения и доставки. В состав 20-тонного груза войдут гречневая, пшенная крупы, "геркулес", горох и другие каши, в том числе быстрого приготовления. Продуктовую помощь с Алтая планируется отправлять в новые регионы России на постоянной основе", - цитирует пресс-служба депутата АКЗС, фермера Александра Демина.