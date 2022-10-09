Япония признала важность "Сахалина - 1"

"Япония в импорте нефти на 90% зависит от Ближнего Востока, а сейчас уже на 95%, и в этих условиях проект "Сахалин-1" является крайне важным с точки зрения диверсификации [источников поставок]. С точки зрения энергобезопасности Японии, а также стабильных поставок [энергоресурсов] это очень важный проект", - прокомментировал Нисимура решение президента России Владимира Путина перевести всех прав и обязанностей консорциума в российское правовое поле.