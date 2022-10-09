Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Министр экономики Японии назвал "Сахалин - 1" важным для энергобезопасности Японии

Газета.Ruиещё 4

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что "Сахалин - 1" является важным для энергобезопасности Японии проектом для диверсификации поставок нефти, сообщает ТАСС.

Япония признала важность "Сахалина - 1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Япония в импорте нефти на 90% зависит от Ближнего Востока, а сейчас уже на 95%, и в этих условиях проект "Сахалин-1" является крайне важным с точки зрения диверсификации [источников поставок]. С точки зрения энергобезопасности Японии, а также стабильных поставок [энергоресурсов] это очень важный проект", - прокомментировал Нисимура решение президента России Владимира Путина перевести всех прав и обязанностей консорциума в российское правовое поле.

Нисимура добавил, что хотя на данный момент Токио не закупает нефть на этом проекте, но "Сахалин - 1" остается для Японии важным проектом.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин вчера подписал указ о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта "Сахалин-1" в новое юридическое лицо в Российской Федерации.

Экономика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители