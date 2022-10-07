Власти России признали падение экспорта и добычи угля

Власти признали влияние эмбарго ЕС на экспорт и добычу угля в России. Минэнерго зафиксировало падение производства угля за январь-август менее чем на 1 процент, а также снижение поставок за рубеж, однако конкретные цифры по экспорту в ведомстве не назвали. Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Сергея Мочальникова.

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Говоря о снижении показателей, замминистра напомнил, что с 10 августа действует эмбарго ЕС на поставки угля из России. Тем не менее, отметил Мочальников, спад экспорта в значительной степени компенсирован повышенным спросом на внутреннем рынке — с начала года он вырос более чем на 7 миллионов тонн. Но развитие отрасли по-прежнему связано с поиском новых логистических цепочек для переориентации экспортных потоков, заключил он.

Федеральный бюджет не удастся пополнить даже за счет оставшихся объемов экспорта, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. На данный момент страна продает уголь за рубеж по контрактам по цене 130-140 долларов за тонну, а цена отсечения экспортной пошлины с 2023 года составит 150 долларов за тонну. В связи с этим Россия «вряд ли что-то соберет с угольщиков» в следующем году, заключил Белоусов. ТАСС также процитировал слова министра энергетики Николая Шульгинова, который оценил падение добычи по итогам 2022 в 6 процентов в годовом выражении.