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49 минут назад

Европе предрекли проблемы из-за потолка цен на газ

Лера Букина

Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предупредил в своей статье об усугублении проблем Европы после введения потолка цен на газ.

Европе предрекли усугубление проблем из-за потолка цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, в условиях энергокризиса данный шаг является ошибочным. Автор подчеркнул, что европейские политики не могут себе позволить просто наблюдать за происходящим.

«Лидеры ЕС чувствуют, что должны что-то сделать — что угодно, прямо сейчас, до зимы», — подчеркнул Клут.

По его словам, текущие тарифы на природный газ возмущают. В этой связи, как указал эксперт, Еврокомиссия, будучи под давлением со стороны ЕС, выступает за ограничение цены на газ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что несколько стран Евросоюза приступили к разработке нового предложения по «коридору цен на газ» в Европе. В их числе - Польша, Греция, Италия. Странами предлагается «динамический ценовой коридор» для всех оптовых сделок с газом. Кроме того, коридор цен на газ может быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок.

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе снизилась до $1680 за тысячу кубометров (или на 6,5%) в сравнении с показателем на закрытии торгов 6 октября ($1798,7). Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре упала до $2093 за тысячу кубометров (или на 14,6%).

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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