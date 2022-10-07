Европе предрекли усугубление проблем из-за потолка цен на газ

Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предупредил в своей статье об усугублении проблем Европы после введения потолка цен на газ.

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По его мнению, в условиях энергокризиса данный шаг является ошибочным. Автор подчеркнул, что европейские политики не могут себе позволить просто наблюдать за происходящим.

«Лидеры ЕС чувствуют, что должны что-то сделать — что угодно, прямо сейчас, до зимы», — подчеркнул Клут.

По его словам, текущие тарифы на природный газ возмущают. В этой связи, как указал эксперт, Еврокомиссия, будучи под давлением со стороны ЕС, выступает за ограничение цены на газ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что несколько стран Евросоюза приступили к разработке нового предложения по «коридору цен на газ» в Европе. В их числе - Польша, Греция, Италия. Странами предлагается «динамический ценовой коридор» для всех оптовых сделок с газом. Кроме того, коридор цен на газ может быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок.