Лукашенко запретил отменять скидки по акции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в стране. В том числе она запрещает отменять различные скидки и акции, если в результате стоимость товара вырастет. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства пишет РИА Новости.

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Документ, как подчеркнули в аппарате президента, принят для незамедлительного и жесткого реагирования на ситуацию на потребительском рынке. Речь идет о создании эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего спроса.

Одновременно с запретом повышать цены введены обязательства по безусловному насыщению рынка товарами и услугами. За неисполнение установленных директив виновным, в первую очередь директорам предприятий и бизнесменам, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Контролировать наличие товаров и цены на них поручено Генеральной прокуратуре и Комитету госконтроля. До 20 октября правительство должно утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, а также разработать систему их отслеживания.