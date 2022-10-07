Экономист назвал опасности восьмого пакета санкций ЕС против России

Накануне Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, на какие пункты стоит обратить особое внимание и насколько опасны эти ограничения.

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В частности, автор публикации отмечает запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ и оказание услуг, которые связаны с их морской транспортировкой в третьи страны, если ее стоимость будет выше установленного верхнего предела цен на нефть.

Другой важный пункт, по мнению обозревателя, - запрет на импорт из России товаров в общей сложности на 7 млрд евро.

Издание также указывает еще на один запрет. Он коснулся экспорта в Россию угля, электронных компонентов и технических изделий, которые можно использовать в производстве оружия и авиации.

Экономист Денис Ракша считает, что эффект от рестрикций не будет страшным.

«Предварительно можно утверждать, что новые ограничения не окажут катастрофического влияния на российскую экономику», - подчеркнул собеседник.

В частности, он высказался о запрете на импорт российских товаров на 7 млрд евро. По его словам, это очень небольшой объем. По мнению Ракши, данный пакет вводился ради потолка цен на нефть.