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16 минут назад

Экономист назвал опасности восьмого пакета санкций ЕС против России

Лера Букина

Накануне Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Газета «Комсомольская правда» разбиралась, на какие пункты стоит обратить особое внимание и насколько опасны эти ограничения.

Экономист назвал опасности восьмого пакета санкций ЕС против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, автор публикации отмечает запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ и оказание услуг, которые связаны с их морской транспортировкой в третьи страны, если ее стоимость будет выше установленного верхнего предела цен на нефть.

Другой важный пункт, по мнению обозревателя, - запрет на импорт из России товаров в общей сложности на 7 млрд евро.

Издание также указывает еще на один запрет. Он коснулся экспорта в Россию угля, электронных компонентов и технических изделий, которые можно использовать в производстве оружия и авиации.

Экономист Денис Ракша считает, что эффект от рестрикций не будет страшным.

«Предварительно можно утверждать, что новые ограничения не окажут катастрофического влияния на российскую экономику», - подчеркнул собеседник.

В частности, он высказался о запрете на импорт российских товаров на 7 млрд евро. По его словам, это очень небольшой объем. По мнению Ракши, данный пакет вводился ради потолка цен на нефть.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести санкции против ряда россиян и компаний из РФ. Под рестрикции попали более 80 российских индивидуальных лиц и 9 организаций.

Экономика,ЕС,
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