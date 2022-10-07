Шольц предложил договориться со странами Азии по ценам на газ

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с «друзьями в Японии и Южной Корее», а также ряда других стран для снижения цен на газ. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальные лица и дипломатов.

По данным издания, Шольц представил эту идею лидерам ЕС на полях неформального саммита в Праге. Согласно его плану, Германия будет использовать свое председательство в G7, которое продлится до конца года, для формирования глобального альянса по снижению цен на газ. Один из официальных лиц пояснил, что в это объединение войдут государства «Группы семи» и энергодефицитные страны Азии, такие как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших в мире покупателей сжиженного природного газа.