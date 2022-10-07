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55 минут назад

Шольц предложил ЕС для снижения цен на газ договориться со странами Азии

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с «друзьями в Японии и Южной Корее», а также ряда других стран для снижения цен на газ. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальные лица и дипломатов.

Шольц предложил договориться со странами Азии по ценам на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, Шольц представил эту идею лидерам ЕС на полях неформального саммита в Праге. Согласно его плану, Германия будет использовать свое председательство в G7, которое продлится до конца года, для формирования глобального альянса по снижению цен на газ. Один из официальных лиц пояснил, что в это объединение войдут государства «Группы семи» и энергодефицитные страны Азии, такие как Япония и Южная Корея, которые являются одними из крупнейших в мире покупателей сжиженного природного газа.

Предполагается, что план позволит им избежать перекупок газа друг друга, а также совместно обращаться к крупным странам-экспортерам газа, таким как США, Канада и Норвегия, чтобы убедить их снизить цены.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что планы властей Германии выделить €200 млрд на антикризисную поддержку национальной промышленности противоречат нормам единого рынка Евросоюза.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Олаф Шольц,ЕС,
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