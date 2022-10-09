Раскрыты условия падения рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что наиболее заметно рубль может упасть по отношению к доллару и евро. В интервью с агентством Прайм он объяснил, в каких ситуациях это возможно.

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Эксперт раскрыл условия падения рубля и допустил, что это произойдет, если нерезиденты займутся продажей российских активов и конвертируют выручку в валюту, после чего вывезут ее из страны. Если эти события не воплотятся в жизнь, то по итогам 2022 года доллар будет держаться на уровне 69 рублей, по итогам 2023-го — около 75 рублей.

«Вполне возможно, что санкции против НКЦ [Национального Клирингового Центра] пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году», — подчеркнул аналитик.

Сыроваткин напомнил, что динамика валютных курсов зависит от спроса и предложением. Приток валюты на Мосбиржу удовлетворяет спрос на нее, однако в будущем выручка экспортеров способна заметно упасть. Это уменьшит предложение, а спрос увеличится благодаря возобновлению импорта. В таком случае нет причин ожидать курс 100 рублей за доллар.