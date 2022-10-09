"По магазинам я бегать не буду": Лукашенко о росте цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников об ответственности за инфляцию. Он заявил, что не намерен пиариться - ходить по магазинам и проверять цены.
«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — подчеркнул глава республики.
Лукашенко добавил, что «пиариться» походами по торговым точкам он не собирается.
Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с экономическим блоком правительства.
По итогам встречи он заявил, что в стране с 6 октября запрещается всякий рост цен.
«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», - сказал президент.
При этом он пообещал, что чиновники ответят, если «не дай бог какой-то магазин уйдет с рынка или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие».
Одному из чиновников органов надзора Лукашенко посоветовал не проводить совещания, а применять наручники:
«Я тебе дал все полномочия, а ты в совещаниях тонешь. Какие совещания!? Пришел, увидел, наручники надел».