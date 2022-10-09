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1 час назад

Иран и Россия заключили сделки по нефти и газу на $40 млрд

BFM.RUиещё 5

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую 40 млрд долларов. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Иран и Россия заключили сделку на $40 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее заместитель Оуджи Ахмед Асадзаде проинформировал, что Россия собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Ирана. Будут строиться газопроводы и установки для производства сжиженного газа.

Россия и Иран укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе-июле двусторонний товарооборот увеличился на 45% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов США.

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Экспорт товаров из Ирана в Россию за последние полгода увеличился на 70%.

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