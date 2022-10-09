Иран и Россия заключили сделку на $40 млрд

Россия и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую 40 млрд долларов. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Ранее заместитель Оуджи Ахмед Асадзаде проинформировал, что Россия собирается начать разработку шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Ирана. Будут строиться газопроводы и установки для производства сжиженного газа.

Россия и Иран укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе-июле двусторонний товарооборот увеличился на 45% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов США.