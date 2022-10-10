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1 час назад

Путин поручил продумать возможность газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Камчатский край за счет нефтегазового проекта "Сахалин-2". Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил продумать возможность газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"
Фото: ТАССТАСС

"Правительству РФ разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами "Газпром" и "Новатэк", утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", - указано в одном из пунктов.

Доклад по этому вопросу должен быть опубликован до 1 февраля 2023 года, далее - ежегодно.

Экономика,Владимир Путин,Новатэк,Газпром,Правительство РФ,
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