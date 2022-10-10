Путин поручил продумать возможность газифицировать Камчатку за счет проекта "Сахалин-2"

"Правительству РФ разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами "Газпром" и "Новатэк", утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края на период до 2025 года, предусмотрев в том числе возможность осуществления для нужд Камчатского края поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", - указано в одном из пунктов.