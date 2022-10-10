Названы угрозы нового подхода ЕС к антироссийским санкциям

Вводя незаконные ограничительные меры против России, коллективный Запад пытается установить новые правила, которые ставят под угрозу соблюдение принципов международной торговли и международного права. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил экономист Василий Колташов , комментируя новый подход Евросоюза в санкциях против России.

Ранее СМИ обратили внимание на тот факт, что восьмой пакет санкций Евросоюза против России позволяет накладывать их на граждан или организации, которые помогают стране обходить введенные ограничительные меры. Согласно документу, ЕС расширил категории лиц, которые могут попасть под санкции "физическими или юридическими лицами, структурами или организациями, способствующими нарушениям запрета на обход ограничений". Таким образом, под санкции могут попасть те, кто поставляет России оборудование, запрещенное Европой к поставке в страну, или, например, те, кто участвует в переводе активов, которые должны быть заморожены в Евросоюзе, в неевропейскую структуру.