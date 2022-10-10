Названы угрозы нового подхода ЕС к антироссийским санкциям

То, что мы называем "санкциями", на самом деле санкциями Организации Объединенных Наций
(ООН) не является. Потому что принимать санкции имеет право только ООН, а все остальное является незаконными торговыми требованиями. Более того, они неправомерны еще и с точки зрения законов стран, принимающих ограничительные меры, и международных соглашений, которые они заключали, включая и членство во Всемирной торговой организации
(ВТО).
Но именно поэтому в последнем пакете санкций нам запретили обращаться к юридическим структурам в Европейском союзе, потому что вообще-то логичным является оспаривать законность всех этих действий. И мы должны сделать правильный вывод относительно того, что называется "санкции". Потому что это политика по коренному изменению принципов международной торговли и международного права. Коллективный Запад и, в частности, Европейский союз объявляют себя источником международного права, полностью отрицая таковое. И экстерриториальные санкции меня в данном случае не удивляют. Я вообще ожидаю, что через какое-то время развернется настоящая "война" с перевозкой грузов и из России, и в сторону России. Эта "война", прежде всего, будет морской, но и наземной тоже. Потому что такие государства как, например, Казахстан уже позволяли себе не пропускать фуры с европейскими грузами для России, хотя это был транзит. Это было не их дело, что за грузы перевозятся. Наш параллельный импорт - это не их дело. Но они де-факто в такой форме присоединились к санкциям. И от других стран тоже будут добиваться присоединения к этим санкциям, присоединения к, по сути, новым правилам несвободной торговли, когда западные структуры будут определять, кто имеет право торговать с Россией, кто нет. Кто имеет право перевозить российские грузы, кто не имеет. И в этом уже сейчас содержится по истине страшная угроза для международной торговли и для всех государств, которые имеют независимые правительства и следуют собственным экономическим интересам.
Мы не должны удивляться тому, что наблюдается солидарность с нами, например, со стороны Саудовской Аравии, Китая, Индии. Потому что Запад пытается навязать новые правила. Прежние правила основывались на международных соглашениях, инициатором которых были Соединенные Штаты. А главной "вишенкой на торте" была ВТО, параллельно Всемирный банк
и Международный валютный фонд
- уже в таком пост-Бреттон-Вудском формате, в новом формате 80-х - 90-х годов - еще был Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и некоторые другие структуры, уже потерявшие свое значение. Все это отменено, уничтожено. И сейчас со стороны США, Англии и верхов Европейского союза имеет место вероломная попытка установить новые правила игры.
То, что называют "санкциями", - это попытка командовать всей международной торговлей и международной экономикой. Это только внешне направлено против России, на самом деле это направлено против всех, кто не относится к Соединенным Штатам. Это направлено и против Европейского союза - его экономика уничтожается, и против Японии, которая несет потери, и против Англии, которая разоряется. Только США здесь что-то извлекают. А так эта попытка установить новые правила вредит всем. Но в данном случае в дальнейшем она будет вредить судовладельческим компаниям, потому что им будут мешать перевозить грузы в Россию и из России. Кроме того, будут и другие экстерриториальные запреты. Что, например, помешает Еврокомиссии
вообще запретить перевозку контейнеров в Россию? Или вообще запретить любые морские перевозки. Они легко могут это сделать. Единственное, к чему они еще присматриваются, - будет ли это открыто проигнорировано или нет? Но вообще их действия давно направлены против мировой экономики. В частности, как в ОПЕК+ понимали попытку ввести предельную цену для российской нефти? Как способ манипуляции рынком. Потому что есть рыночные цены разных сортов нефти, и представьте, что вы берете важный сорт, который в большом объеме поставляется на рынок, и начинаете занижать его цену. Повлияет ли это на другие сорта нефти? Конечно да, это же демпинг. Вы просто принуждаете поставщика нефти этого сорта демпинговать. Вы пытаетесь изменить ситуацию на рынке коренным образом, сделать его рынком низких цен. Поэтому ОПЕК+ и приняла такое решение - сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Это тоже ответ на санкции. Не нужно думать, что это мера, связанная исключительно лишь с защитой текущих рыночных интересов. Здесь еще и защита собственных политических интересов. Под политикой здесь следует понимать право продавать по рыночной цене, а не так, как это указывают.