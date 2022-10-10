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42 минуты назад

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мире

Москва24иещё 4

Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире, передает ТАСС.

Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", – заявил эксперт.

Об аналогичном риске рецессии сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ранее глава МВФ заявила, что порядка одной трети мировой экономики переживет не менее двух кварталов снижения подряд. Она также отметила, что к 2026 году мир потеряет 4 триллиона долларов.

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В сентябре глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе. В регионе отмечаются такие явления как инфляция и рост цен на востребованные повседневные товары.

Экономика,Петер Сийярто,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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