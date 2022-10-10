Главы Всемирного банка и МВФ заявили о риске рецессии в мире

Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) сообщили о существующем риске рецессии в мире, передает ТАСС.

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что европейские развитые экономики замедляются.

"[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году", – заявил эксперт.

Об аналогичном риске рецессии сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ранее глава МВФ заявила, что порядка одной трети мировой экономики переживет не менее двух кварталов снижения подряд. Она также отметила, что к 2026 году мир потеряет 4 триллиона долларов.