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25 минут назад

В США заявили о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Lenta.ruиещё 11

Президент США Джо Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит Reuters.

В США заявили о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден будет обсуждать этот вопрос с Конгрессом.

5 октября ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду.

Экономика,Джон Кирби,Роберт Менендес,Джозеф Байден,
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