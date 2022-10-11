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1 час назад

ЦБ планирует улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год

RT на русскомиещё 3

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.

ЦБ собирается улучшить прогноз по ВВП России на 2022 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В октябрьском прогнозе обновлённом мы отразим эти изменения. С высокой долей вероятности можно сказать, что прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения», — цитирует его РИА Новости.

Правительство создало перечень проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей

Вместе с этим он добавил, что прогноз по инфляции в 11-13% на этот год остаётся актуальным.

Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют.

Экономика,Кирилл Тремасов,Банк России,
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