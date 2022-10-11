Было ожидаемо, что Швеция и Дания займут антироссийскую позицию. Мы помним, что в первые дни после взрывов на газопроводах они колебались и говорили: "Видимо, кто-то взорвал, это внешнее воздействие, тут особых сомнений нет. Но кто это сделал - мы не знаем. Вот такие дела бывают в наших водах". То есть им было откровенно стыдно обвинять в произошедшем Россию, потому что все понимали, что России не было никакого смысла взрывать собственные газопроводы. Если бы Россия хотела шантажировать европейцев, то как раз таки взрывать эти газопроводы было нельзя. Ведь сами европейцы обвиняли нас в том, что это инструмент давления, что мы останавливаем "Северный поток - 1" якобы под надуманным предлогом, что все турбины там нормально работают. Утверждалось, что Россия использует трубопровод в качестве оружия шантажа и предлагает европейцам: "Мы опять дадим вам газ по "Северному потоку", а вы взамен для нас тоже что-то сделаете: снимете санкции, перестанете поддерживать Украину и так далее".
Так зачем же нам уничтожать "собственный инструмент давления", коим сами европейцы все лето называли "Северный поток"? Зачем нам отказываться от этого инструмента, раз он такой эффективный? Но "Северный поток" же не работал в момент диверсии, поэтому какой нам смысл его взрывать? Нам говорили, что якобы Россия хотела таким образом отвлечь внимание мировой общественности от референдума в республиках, но тогда логично было бы перекрыть или взорвать украинский газопровод. Сделать это было бы несложно. Соответственно, тогда бы европейцы уж явно отвлеклись, потому что по этому то газопроводу газ идет, и если бы поставки прервались, это бы их больше беспокоило, чем взрыв на неработающем газопроводе. Поэтому тут совершенно не бьется логика, почему именно Россия якобы взорвала газопровод.
Но опять же - Дания, Швеция и все остальные прекрасно понимали, что России это невыгодно. И сначала они стеснялись обвинять во взрывах Россию, но когда об этом уже публично начали высказываться в Соединенных Штатах, когда об этом начали писать мировые СМИ, то на волне общей информационной кампании уже вроде бы как можно не стесняться это делать. При этом на Россию до сих пор официально не указали как на виновника или подозреваемого.
Явно, что Швеции и Дании сказали о том, что Россию на место ЧП ни в коем случае пускать не надо, что, мол, нельзя допустить проведение Россией исследования дна - мало ли она там что-то найдет, поэтому давайте ее оттеснять. И нам до сих пор не дают разрешение даже на вход в эти воды, потому что опасаются, что Россия там что-то обнаружит. Никак иначе решение об отказе России в участии в расследовании объяснить невозможно.
"Северный поток 2" на сто процентов принадлежит "Газпрому"
, в "Северном потоке 1" компании принадлежит контрольный пакет. Так почему же главную пострадавшую сторону не допускают даже до исследования дна? Получается, компании нельзя осмотреть свою собственность. Конечно, это наводит на мысль о том, что датчанам и шведам есть, что скрывать на дне моря. С точки зрения международного права - какое основание они имеют нас туда не допускать? Почему? Значит, пытаются там что-то скрыть, убрать какие-то следы.
Возникает еще и вопрос по второй нитке "Северного потока 2" - почему она не взорвалась? Это тоже надо изучить. Мало ли, может быть, был взрыв, и трубу вогнуло внутрь, и она не сохранила целостность. Кто его знает? Может быть, там до сих пор лежит какая-то несработавшая бомба? Так давайте все вместе исследуем. Если вы выступаете за открытость и прозрачность этих процедур - так пустите на место инцидента все заинтересованные стороны, включая Россию и Германию, которая тоже является заинтересованной стороной. Но этого не происходит - ни немцев, ни россиян не допускают, говоря: "Мы сами все исследуем, а потом пришлем вам по почте какой-нибудь результат". Россию, видимо, вообще информировать не собираются, мы все будем узнавать из газет. Все это наводит на мысли, что в этом вопросе не все так чисто. И эта история крайне негативна для самих Дании и Швеции.
Максимум, что может сделать Россия без изучения места инцидента, это провести исследования внутри трубы. Особенно это касается уцелевшей нитки. Сейчас "Газпром" откачивает из нее газ, снизил давление. Возможно, он будет проводить исследования внутри трубы, чтобы понять, не повреждена ли она. Мы уже понимаем, что утечки из нее нет, что она держит давление, но при этом вполне возможно, что там все-таки есть какие-то повреждения, например, вмятины. Возможно, "Газпром" поместит в трубу какие-то датчики и посмотрит, есть ли там деформации.