Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал отказ властей Швеции допустить российских представителей к расследованию взрывов на «Северных потоках». Специалист отметил, что РФ не была заинтересована в произошедшем, а позиция властей Швеции говорит о том, что им есть, что скрывать.