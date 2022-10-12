В ЕС передумали вводить потолок цен на газ из России

Глава министерства промышленности и торговли председательствующей в Евросоюзе Чехии Йозеф Сикела сообщил об отсутствии планов у Евросоюза обсуждать вопрос об ограничении стоимости природного газа из России на неформальном заседании Совета министров ЕС по энергетике, передает ТАСС.
Напомним, что встреча проходит в среду в Праге.
«На столе уже нет предложения об [установлении] потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ», - подчеркнул Сикела.
Эту меру больше не рассматривают стороны, указал он.
Ранее министр нефти и энергетики Норвегии в Терье Осланд заявил, что королевство не одобряет введение ограничения стоимости газа. По его словам, страна считает, что в данном случае целесообразно выработать договоренности в сфере торговли.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее сообщил, что только введение потолка цен на газ позволит избежать серьезного энергетического кризиса. При этом, по его словам, страна не может прибегнуть к введению предельных цены на газ самостоятельно.