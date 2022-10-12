Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

В ЕС передумали вводить потолок цен на газ из России

Лера Букина

Глава министерства промышленности и торговли председательствующей в Евросоюзе Чехии Йозеф Сикела сообщил об отсутствии планов у Евросоюза обсуждать вопрос об ограничении стоимости природного газа из России на неформальном заседании Совета министров ЕС по энергетике, передает ТАСС.

Напомним, что встреча проходит в среду в Праге.

«На столе уже нет предложения об [установлении] потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ», - подчеркнул Сикела.

Эту меру больше не рассматривают стороны, указал он.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии в Терье Осланд заявил, что королевство не одобряет введение ограничения стоимости газа. По его словам, страна считает, что в данном случае целесообразно выработать договоренности в сфере торговли.

Европе предрекли проблемы из-за потолка цен на газ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее сообщил, что только введение потолка цен на газ позволит избежать серьезного энергетического кризиса. При этом, по его словам, страна не может прибегнуть к введению предельных цены на газ самостоятельно.

Экономика,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители