«Мяч на их стороне»: Путин о поставках энергоресурсов ЕС

Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе этой осенью и зимой, «мяч на их стороне». Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В ходе форума «Российская энергетическая неделя» глава государства напомнил, что поставки можно вести по уцелевшей нитке «Северного потока», мощность которой составляет 27,5 миллиарда кубометров в год - порядка 8% всего импорта в Европу.

«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», - заметил Владимир Путин.

Также президент России отметил, что есть возможность отремонтировать нитки «Северного потока» после повреждения. Однако, по словам российского лидера, это целесообразно лишь в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. В Швеции подчеркнули, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж».