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1 час назад

Глава «Газпрома» оценил запасы газа в Германии

Lenta.ruиещё 1

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил, что запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране на 2-2,5 месяца. Его слова приводит РИА Новости.

Глава «Газпрома» оценил запасы газа в Германии
Фото: Игорь Кубединов/ТАССИгорь Кубединов/ТАСС

Также глава «Газпрома» рассказал, что ФРГ закачает в хранилища около 20 миллиардов кубометров топлива, а потребит более 60 миллиардов. По его оценке, в целом в европейских хранилищах к концу предстоящей зимы останется всего пять процентов газа от общих объемов на данный момент. Миллер уточнил, что это «пессимистические прогнозы».

Также он высказал мнение, что ранее благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из России, а национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков.

В конце августа Миллер говорил, что Россия обеспечена газом на 100 лет вперед, подчеркнув, что некоторые месторождения будут работать и обеспечивать страну газом до 2120 года.

Экономика,Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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