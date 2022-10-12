Глава «Газпрома» оценил запасы газа в Германии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил, что запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране на 2-2,5 месяца. Его слова приводит РИА Новости.

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Также глава «Газпрома» рассказал, что ФРГ закачает в хранилища около 20 миллиардов кубометров топлива, а потребит более 60 миллиардов. По его оценке, в целом в европейских хранилищах к концу предстоящей зимы останется всего пять процентов газа от общих объемов на данный момент. Миллер уточнил, что это «пессимистические прогнозы».

Также он высказал мнение, что ранее благополучие Германии держалось на дешевых энергоресурсах из России, а национализация рынка и трейдеров только увеличит затраты налогоплательщиков.