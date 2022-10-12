Путин предрек Западу необходимость «печатать деньги» на энергоносители

Западные страны в случае дальнейшего роста цен на энергоносители будут «печатать деньги», как это было в прошлые годы. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ и нефть.

Глава России Владимир Путин затронул тему последствий рост цен на энергоносители в ходе своего сегодняшнего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все», - отметил он.

По словам главы государства, только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на 1 триллион евро и, включив печатный станок, европейские страны «будут сгребать газ с мирового рынка».

«Следовательно, остальным странам, прежде всего, развивающимся, остается переплачивать за эти энергоресурсы», - констатировал Путин.