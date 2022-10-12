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47 минут назад

Путин предрек Западу необходимость «печатать деньги» на энергоносители

Алиса Селезнёва

Западные страны в случае дальнейшего роста цен на энергоносители будут «печатать деньги», как это было в прошлые годы. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин предрек Западу необходимость «печатать деньги» на энергоносители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции, которые привели к масштабному росту цен на газ и нефть.

Глава России Владимир Путин затронул тему последствий рост цен на энергоносители в ходе своего сегодняшнего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все», - отметил он.

По словам главы государства, только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на 1 триллион евро и, включив печатный станок, европейские страны «будут сгребать газ с мирового рынка».

«Следовательно, остальным странам, прежде всего, развивающимся, остается переплачивать за эти энергоресурсы», - констатировал Путин.

Ранее Еврокомиссия сообщила об утверждении Евросоюзом восьмого пакета санкций против России. Он включает в себя введение потолка цен на нефть. Кроме того, вводится запрет на предоставление российским властям или юрлицам таких услуг, как консультации в сфере ИТ, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. При этом американский президент Джо Байден обвинил Путина в росте цен в США. Байден подчеркивал, что украинский кризис привел к росту цен на газ и продукты питания во всем мире, и назвал это «путинским повышением цен».

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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