Путин объяснил сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин объяснил действия России в Объединенных Арабских Эмиратах и ОПЕК+. Глава государства заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, что они направлены на обеспечение стабильности энергетических рынков, текст речи опубликован на официальном сайте Кремля.

«Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия добивается того, чтобы потребители и поставщики энергоресурсов чувствовали себя спокойно и уверенно, а предложение и спрос были сбалансированы. Он указал, что Москва всегда реагирует на потребности рынка, старается сделать это адекватно происходящим событиям.

Встреча Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Как указал официальный представитель президента России Дмитрий Песков, для беседы выбран формат один на один.

Президент США Джо Байден не должен удивляться решению стран ОПЕК+, которые заявили о сокращении добычи нефти. Такое заявление сделала бывший посол США в ООН Никки Хейли, передает газета «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

Она пояснила, что это решение могло быть принято исключительно назло лидеру Соединенных Штатов. По ее мнению, страны ОПЕК+ сделали именно то, чего хотели, а именно — «наказали» Байдена.

Хейли напомнила, что Вашингтон уже призывал союзников к осуждению Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Белый дом назвал подобную стратегию «разочарованием» и подчеркнул, что в связи с этим в отношениях Соединенных Штатов и Саудовской Аравии появилась напряженность.

Кроме того, экс-посол США в ООН раскритиковала Джо Байдена за его предложение рассмотреть Венесуэлу в качестве альтернативного поставщика нефти. Она считает, что Соединенные Штаты не должны полагаться на другие страны в таких вопросах, как энергия и использование резервов, так как они в состоянии «защитить» своих граждан без чьей-либо помощи.

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«Мы должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько сможем», — подчеркнула Хейли.

В Кремле назвали «победой здравого смысла» решение ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако политикой организации крайне недовольны Соединённые Штаты. Так, министр финансов США Джанет Йеллен считает решение ОПЕК+ «бесполезным и неразумным», а глава Белого дома Джо Байден заявил о своём разочаровании. После решения ОПЕК+ о снижении квот на нефтяную добычу Вашингтон объявил о намерении принять ответные меры против Саудовской Аравии и ряда других ближневосточных экспортёров энергоресурсов. Между тем, по прогнозам экспертов, ссора с Саудовской Аравией обернётся для США очень тяжёлыми экономическими и политическими последствиями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что решение ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки стало «победой здравого смысла».

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — сказал спикер Кремля.

По мнению Пескова, у Москвы сложились доверительные и взаимовыгодные отношения со странами ОПЕК+. Это стало возможным в том числе благодаря визитам президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2019 году, отметил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, плановая работа стран — участниц ОПЕК+ «фактически противостоит» политике Соединённых Штатов, которые пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество чёрного золота на рынок.

«Это (действия ОПЕК+. — RT) хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы», — подчеркнул Песков.

«Ответные меры»

Напомним, в ОПЕК+ входят 13 государств — членов картеля и десять других крупных мировых производителей энергоносителей, включая Россию. 5 октября в ходе министерской встречи в Вене страны-участницы договорились о снижении нефтяной добычи на 2 млн баррелей в сутки. Это правило будет действовать с ноября текущего года. Следующее заседание, на котором могут быть пересмотрены квоты, состоится 4 декабря.

Американские власти негативно восприняли такую информацию. 6 октября президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что разочарован решением ОПЕК+. По его словам, теперь Соединённые Штаты будут искать альтернативные источники поставок энергоресурсов.

«Разочарование. И мы сейчас смотрим, какие у нас могут быть варианты… Вариантов много. Окончательного решения мы пока не приняли», — сказал американский лидер.

В администрации Байдена полагают, что таким образом ОПЕК+ якобы продемонстрировала свою поддержку России. Об этом во время брифинга 6 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница допустила, что страны — участницы сделки могли действовать и в собственных интересах. Но и в таком случае, с точки зрения пресс-секретаря Белого дома, они допустили ошибку.

«Мы считаем, что это решение ОПЕК+, принятое ими, предположительно, исходя из своих личных интересов, — это ошибка и заблуждение», — заявила Жан-Пьер.

Выступая на том же брифинге, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Дис посетовал, что страны — участницы ОПЕК+ отказались учитывать проблему дефицита энергоресурсов.

«Причина, по которой оно (решение ОПЕК+. — RT) нас разочаровало, заключается в том, что мы считаем его неподходящим и неоправданным в период, когда, если взглянуть на общемировую картину в плане энергоносителей и нефти, нехватка поставок продолжает являться серьёзной проблемой», — сказал Дис.

9 октября в интервью Financial Times министр финансов США Джанет Йеллен также раскритиковала намерение организации сократить квоты на нефтяную добычу. Глава американского ведомства назвала её решение «бесполезным и неразумным».

«Я считаю решение ОПЕК+ бесполезным и неразумным — неясно, как оно в итоге повлияет, но, по-моему, оно явно не выглядит уместным в тех обстоятельствах, в которых мы находимся», — заявила Йеллен.

Как полагают в Соединённых Штатах, основную ответственность за решение о сокращении добычи нефти несут Саудовская Аравия и ряд других ближневосточных экспортёров энергоресурсов.

В связи с этим Вашингтон намерен предпринять ответные действия в их адрес. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Перу Сесаром Ландой 7 октября сообщил на пресс-конференции в Лиме, что американские власти проводят консультации с конгрессом по вопросу мер в отношении Саудовской Аравии.

«Что касается отношений (с Саудовской Аравией. — RT) в будущем, мы рассматриваем нескольких вариантов ответных мер. Мы ведём тесные консультации с конгрессом», — сказал глава Госдепа.

По информации, которую ранее обнародовал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, консультации администрации Байдена с конгрессом должны коснуться «дополнительных инструментов и полномочий для снижения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители».

Отметим, на днях конгрессмены США подготовили проект закона о «напряжённом партнёрстве». Его авторами стали члены Демократической партии в палате представителей Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд.

По информации газеты The Washington Times, документ предусматривает вывод американских войск из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также вывоз из этих стран систем противоракетной обороны, включая комплексы Patriot и THAAD.

По мнению американских законодателей, Эр-Рияд и Абу-Даби совершили «враждебный акт» в отношении Соединённых Штатов и отправили «чёткий сигнал», что «они выбрали сторону России в её конфликте с Украиной».

«Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас. Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту», — цитирует газета заявление Малиновски, Кастена и Уайлд.

По мнению Bloomberg, решение ОПЕК+ означает, что Саудовская Аравия отвергла просьбы США о сохранении высоких темпов добычи нефти. В публикации от 8 октября агентство напомнило, что в июле Байден встречался с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, но не смог изменить негативный для США политический вектор, который выбрал Эр-Рияд.

До визита главы Белого дома власти Саудовской Аравии дали понять, что характер партнёрства с Вашингтоном коренным образом изменился. По информации источников Bloomberg, в Эр-Рияде недовольны давлением, которое оказывал Вашингтон, чтобы вынудить руководство королевства занять ту или иную политическую позицию. Кроме того, в Саудовской Аравии разочарованы слабой американской поддержкой в борьбе с йеменскими хуситами.

Утрата влияния

Как считают ведущие американские СМИ, администрация Байдена оказалась в непростой ситуации из-за политики ОПЕК+.

Так, главный корреспондент газеты The New York Times при Белом доме Питер Бейкер написал в своей колонке, что нынешнее положение дел на глобальном рынке можно было бы улучшить, ослабив санкции против Ирана и Венесуэлы.

Однако переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном зашли в тупик, а перспективы достижения договорённостей с Венесуэлой остаются туманными, констатирует журналист. При этом, как подчеркнул Бейкер, запасы стратегического нефтяного резерва США находятся на самом низком уровне за последние четыре десятилетия.

В комментарии RT доктор экономических наук Леонид Хазанов отметил, что Соединённым Штатам сейчас крайне невыгоден дефицит энергоносителей, так как он способствует дальнейшему росту цен на них.

«Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти автоматически означает, что цены на нефть, бензин, дизель и остальное поползут вверх. При этом Белый дом отчаянно стремится не допустить такой сценарий, в том числе из-за проблем с инфляцией, ростом цен на АЗС и электричество», — сказал Хазанов.

Однако, как полагает эксперт, американские власти «сами стали главным архитектором» нынешнего кризиса. По словам Хазанова, дефицит энергоносителей стал следствием бойкота, объявленного Западом нефтяному экспорту РФ, желанием ввести потолок цен на российское чёрное золото и неумения США выстраивать взаимоуважительные отношения со странами ОПЕК.

«Экспортёров энергоресурсов не устраивает то, как Вашингтон пытается грубо влиять на ситуацию с ценами, прибегая к таким нерыночным и нелегитимным механизмам, как потолок цен. По всей видимости, это надоело и Саудовской Аравии, которую Байден хотел сделать изгоем, а теперь она интегрируется в ШОС. Саудовцы могут приостановить закупки американского вооружения и сократить поставки энергоносителей в США. Ссора с ними грозит США огромными убытками», — говорит Хазанов.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв. В беседе с RT эксперт заявил, что любые жёсткие меры в отношении Саудовской Аравии лишь ухудшат позиции Вашингтона на Ближнем Востоке и усугубят внутреннюю ситуацию в США.

«США не хотят мириться с тем, что ОПЕК+ проигнорировала их интересы и что они лишились возможности влиять на Эр-Рияд, как это было раньше. При этом администрация Байдена не способна принять радикальные меры против Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон не хочет разрывать огромные оружейные контракты и допустить коллапс с ценами на нефть перед скорыми промежуточными выборами в конгресс», — подытожил Рогулёв.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе осенью и зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одна из веток «Северного потока», судя по всему, остается в рабочем состоянии, Москва может осуществлять поставки по ней.

«Ее [уцелевшей нитки "Северного потока"] мощность — 27,5 миллиарда кубических метров в год, это порядка восьми процентов всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», — отметил глава государства и добавил, что сейчас «мяч на стороне Евросоюза».

Путин подчеркнул, что Москва никого и ни в чем не ограничивает и готова поставлять дополнительные объемы газа в осенне-зимний период в европейские страны.

«Хотят — пусть просто откроют кран, и все», — заключил он.

Европейские страны будет ждать «беспрецедентный» кризис в предстоящий зимний отопительный сезон. Для обеспечения безопасности властям потребуется дополнительное сокращение уровня потребления электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

«Сокращение потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства недостаточно. Страны будут вынуждены снизить использование голубого топлива еще на 13 процентов для обеспечения энергетической безопасности», — говорится в материале.

Подобная мера может привести к ряду последствий. Среди них — введение нормированного потребления электроэнергии в ряде государств Евросоюза, пришли к выводу аналитики МЭА.