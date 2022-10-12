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1 час назад

Зеленский попросил денег на газ и уголь

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда, запросил у международных партнеров дополнительные кредиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский попросил денег на газ и уголь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, на восстановление энергетической инфраструктуры и расширения поставок энергии в Европу необходим целевой кредит в размере двух миллиардов долларов. Еще не менее пяти миллиардов долларов Украине необходимо на покупку газа и угля для будущего отопительного сезона. Зеленский объяснил, что эти средства позволят обеспечить стабильность.

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Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил удар по украинской территории как «всеобъемлющий». Он рассказал, что атака нанесла колоссальный ущерб энергетической системе страны, и добавил, что точных данных пока нет, однако, по имеющейся информации, повреждено не менее 8,22 гигаватта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации.

Из-за ракетных ударов в Киеве и области 11 октября пришлось ограничить потребление электроэнергии. Также принудительные ограничения были введены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Экономика,Владимир Зеленский,Дмитрий Журавлев,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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