Зеленский попросил денег на газ и уголь

По его словам, на восстановление энергетической инфраструктуры и расширения поставок энергии в Европу необходим целевой кредит в размере двух миллиардов долларов. Еще не менее пяти миллиардов долларов Украине необходимо на покупку газа и угля для будущего отопительного сезона. Зеленский объяснил, что эти средства позволят обеспечить стабильность.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил удар по украинской территории как «всеобъемлющий». Он рассказал, что атака нанесла колоссальный ущерб энергетической системе страны, и добавил, что точных данных пока нет, однако, по имеющейся информации, повреждено не менее 8,22 гигаватта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации.