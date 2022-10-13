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28 минут назад

Путин призвал устранить все барьеры для восстановления поставок товаров

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия призывает к ликвидации всех искусственных преград для восстановления цепочек поставок товаров. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности», — сказал российский лидер.

Напомним, что с 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит СВМДА, а также саммит «Центральная Азия - Россия». За эти дни столицу Казахстана посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.

Ожидается, что в эти дни Путин встретится с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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