В США назвали приемлемую цену на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен обозначила уровень, на котором Западу необходимо закрепить предельную стоимость нефти. Так, по ее словам, речь идет об отметке в чуть более чем $60 за баррель. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что российская сторона ранее выразила готовность продавать нефть по такой стоимости без потери прибыли. Вместе с тем, как указала министр, предельную цену пока определить не удалось. США в настоящее время обсуждают с партнерами ее уровень, добавила она.
Также Йеллен отметила низкую себестоимость добычи нефти в стране. Западные страны нацелены оказать сдерживающий эффект на подорожание энергоносителей и продовольствия. Они наряду с этим пытаются ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, добавила министр.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет осуществлять поставки энергоресурсов странам, которые ограничат их стоимость. Глава государства подчеркнул, что введение искусственных ценовых потолков на энергию является своего рода драйвером ее глобального дефицита и повышения цен.