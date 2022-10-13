В США назвали приемлемую цену на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен обозначила уровень, на котором Западу необходимо закрепить предельную стоимость нефти. Так, по ее словам, речь идет об отметке в чуть более чем $60 за баррель. Соответствующее заявление было сделано в ходе выступления на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

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Йеллен подчеркнула, что российская сторона ранее выразила готовность продавать нефть по такой стоимости без потери прибыли. Вместе с тем, как указала министр, предельную цену пока определить не удалось. США в настоящее время обсуждают с партнерами ее уровень, добавила она.

Также Йеллен отметила низкую себестоимость добычи нефти в стране. Западные страны нацелены оказать сдерживающий эффект на подорожание энергоносителей и продовольствия. Они наряду с этим пытаются ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, добавила министр.