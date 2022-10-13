Путин назвал Турцию самым надежным газовым партнером

Поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме, Анкара оказалась самым надежным партнером Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

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Президент отметил, что Москва поставляет в Турцию углеводороды, в том числе газ, в полном объеме в соответствии с заявками. Кроме того, через Турцию идут поставки газа в европейские страны. «Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что общение на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности исполняются.

«Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными и политическими ограничениями, тем не менее, находим возможность регулярно встречаться и общаться. Это дает хорошие результаты», — сказал президент.