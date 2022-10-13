Власти ФРГ готовы отказаться от запрета на добычу нефти и газа в Северном море

Власти Германии на фоне нынешней ситуации на Украине готовы отказаться от запрета на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном и Балтийских морях. Об этом в четверг сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.
Издание отмечает, что в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП), "власти не хотят предоставлять никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин сверх выданных рамочных разрешений на эксплуатацию в Северном и Балтийском морях Германии". Однако ввиду энергетического кризиса, как пишет газета, Минэкономики ФРГ теперь готово изменить свою позицию.
"В принципе заявление коалиционного соглашения применимо, но текущая обстановка требует решений, адекватных ситуации", - заявили Handelsblatt в германском ведомстве.
Это делает более вероятным разработку месторождений в Северном море, расположенных на границе ФРГ и Нидерландов.
Голландская компания One-Dyas, по данным Handelsblatt, приняла окончательное инвестиционное решение по добыче газа на месторождении N05-A в Северном море только в конце сентября. Буровая установка будет установлена в непосредственной близости от границы с Германией в голландской части Северного моря. Газовое месторождение также простирается на территорию ФРГ.
С немецкой стороны за одобрение геологоразведочного проекта отвечает федеральная земля Нижняя Саксония. Однако власти региона уже изменили свое отношение и летом согласились на инициативу One-Dyas. Изначально парламент и правительство земли категорически отвергали голландский проект.
Представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ведомство хотело нейтрализовать впечатление, что федеральное правительство стоит на пути проекта. Берлин находится в тесном контакте с Нидерландами, чтобы создать международные правовые требования для инициативы. По словам источников, правительство ФРГ еще летом настоятельно рекомендовало One-Dyas продолжить реализацию проекта.
Ожидаемый объем добычи месторождения N05-A и прилегающих к нему залежей составляет от 4,5 до 13 млрд кубометров газа, потенциал всех месторождений в Северном море вблизи границы с Нидерландами недалеко от устья реки Эмс оценивается до 60 млрд кубометров. Для сравнения: в прошлом году по газопроводу "Северный поток", как указывает Handelsblatt, прошло 60 млрд кубометров природного газа.