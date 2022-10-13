Власти ФРГ готовы отказаться от запрета на добычу нефти и газа в Северном море

Власти Германии на фоне нынешней ситуации на Украине готовы отказаться от запрета на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном и Балтийских морях. Об этом в четверг сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

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Издание отмечает, что в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП), "власти не хотят предоставлять никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин сверх выданных рамочных разрешений на эксплуатацию в Северном и Балтийском морях Германии". Однако ввиду энергетического кризиса, как пишет газета, Минэкономики ФРГ теперь готово изменить свою позицию.

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"В принципе заявление коалиционного соглашения применимо, но текущая обстановка требует решений, адекватных ситуации", - заявили Handelsblatt в германском ведомстве.

Это делает более вероятным разработку месторождений в Северном море, расположенных на границе ФРГ и Нидерландов.

Голландская компания One-Dyas, по данным Handelsblatt, приняла окончательное инвестиционное решение по добыче газа на месторождении N05-A в Северном море только в конце сентября. Буровая установка будет установлена в непосредственной близости от границы с Германией в голландской части Северного моря. Газовое месторождение также простирается на территорию ФРГ.

С немецкой стороны за одобрение геологоразведочного проекта отвечает федеральная земля Нижняя Саксония. Однако власти региона уже изменили свое отношение и летом согласились на инициативу One-Dyas. Изначально парламент и правительство земли категорически отвергали голландский проект.

Представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ведомство хотело нейтрализовать впечатление, что федеральное правительство стоит на пути проекта. Берлин находится в тесном контакте с Нидерландами, чтобы создать международные правовые требования для инициативы. По словам источников, правительство ФРГ еще летом настоятельно рекомендовало One-Dyas продолжить реализацию проекта.