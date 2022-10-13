Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Франция начала поставлять газ в Германию

Lenta.ru

Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые начал поставлять природный газ напрямую в Германию 13 октября, в то время как Берлин помогает Парижу справиться с дефицитом электроэнергии, пишет Bloomberg.

Франция начала поставлять газ в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае нормальной зимы мы достаточно оптимистичны в отношении нашей способности удовлетворить спрос во Франции, поддержать производство электроэнергии и обеспечить европейскую солидарность», — заявил исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув.

Новые мощности в восточном направлении являются частью соглашения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем по борьбе с энергетическим кризисом. Франция также импортирует топливо по трубопроводу из Норвегии и иногда из Испании.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о победе Европы над зависимостью от российского газа. По его словам, доля «Газпрома» в поставках сократилась до десяти процентов, при этом график заполнения хранилищ выполняется с опережением. По состоянию на середину октября в них находится порядка 100 миллиардов кубометров.

Экономика,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители