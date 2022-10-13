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39 минут назад

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию

Лера Букина

На строительство нефтепровода для поставок российской нефти из Венгрии в Сербию потребуется 1,5 года. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на сессии в рамках Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это займет около полутора лет, согласно плану, чтобы построить трубопровод, с помощью которого мы сможем обеспечить безопасность поставок в Сербию», - подчеркнул он.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри заявил, что у стран Евросоюза не будет возможности реэкспортировать нефть в другие страны ЕС или в третьи страны.

Речь идет о государствах, которым в качестве исключения разрешили на временной основе импортировать российскую трубопроводную нефть. Именно так он прокомментировал планы Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из нефтепровода «Дружба».

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявлял, что Сербии и Венгрии удалось договориться по поводу строительства нефтепровода. Он позволит сербской стороне получать нефть марки Urals из нефтепровода «Дружба».

Экономика,Золтан Ковач,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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