Дюков заявил о риске распространения потолка цен на нефть на страны ОПЕК+

«Первый шаг — введение потолка — может распространяться на нашу нефть, которая добывается в России. Но в принципе следующий шаг просчитывается и прогнозируется: такой потолок может применяться и к той нефти, которую добывают в странах ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.