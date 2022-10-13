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59 минут назад

Меркель оправдалась за решение закупать российский газ

Lenta.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о своих прошлых решениях закупать значительные объемы газа у Москвы, которая тогда являлась основным поставщиком топлива в ФРГ. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Меркель оправдалась за решение закупать российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ (СПГ) из других частей мира», — оправдалась экс-канцлер.

Меркель подчеркнула, что даже в годы холодной войны Москва оставалась надежным поставщиком энергоресурсов.

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Ранее нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал проблему в обеспечении страны газом. По его словам, Германия энергетически зависима от России и не смогла создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков.

С февраля 2022 года импорт энергоносителей из России в Германию значительно сократился. Через некоторое время западное государство столкнулось с резким ростом цен на газ, электроэнергию и бензин. В результате в Берлине пришлось отключить освещение Бранденбургских ворот, Кафедрального собора и Колонны Победы.

Экономика,Олаф Шольц,Ангела Меркель,
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