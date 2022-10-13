Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки абсолютно не выполняется

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал прогнозировать, готова ли Россия продолжать зерновую сделку в нынешнем виде. Дипломат указал, что вторая ее часть абсолютно не выполняется.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия.