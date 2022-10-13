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1 час назад

Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки абсолютно не выполняется

ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал прогнозировать, готова ли Россия продолжать зерновую сделку в нынешнем виде. Дипломат указал, что вторая ее часть абсолютно не выполняется.

Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки абсолютно не выполняется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия.

"Я не знаю, потому что пока вторая часть этой сделки совершенно не выполнятся", - констатировал Ушаков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Экономика,Юрий Ушаков,
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