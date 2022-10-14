Половина стран ЕС резко нарастила импорт из России

Тринадцать стран Евросоюза в июне 2022 года увеличили объемы ввоза российских товаров. В их числе – Словения, Испания, Швеция, Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Румыния, Мальта, Латвия, Хорватия, Словакия и Эстония. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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В тройку лидеров среди нарастивших импорт вошли Словения, Швеция и Испания. На первом месте по объему ввезенных товаров из России оказалась Словения. Она увеличила импорт почти вдвое. В Испании показатель составил 69%, в Швеции – 48%. Остальные четырнадцать стран ЕС сократили импорт из России. Среди них – Кипр, Австрия, Люксембург и другие страны. После начала спецоперации на Украине, Евросоюз и США начали вводить против России санкции. В частности, Евросоюз не так давно утвердил "восьмой пакет" санкций.