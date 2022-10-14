Иран предложил начать поставки российского газа до конца года

Своповые поставки российского газа в Иран могут начаться до конца этого года, решение этого вопроса зависит только от Москвы. Об этом заявил заместитель министра нефти исламской республики Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.

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Замминистра пояснил, что Россия должна согласовать этот вопрос с Туркменией, через которую будет прокачиваться топливо, а иранская инфраструктура на сто процентов готова к его получению.

До этого вице-премьер России Александр Новак предположил, что соглашение о своповых операциях с Ираном может охватить до пяти миллионов тонн нефти в год и до десяти миллиардов кубометров газа.

Иран обладает собственными значительными запасами нефти и газа, поэтому, как отмечают аналитики, сделка носит более политический, чем энергетический характер. Она слабо повлияет на рост доходов России от продажи энергоресурсов, но укрепит двухсторонние отношения с дружественным режимом.

При этом главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заметил, что в Иран газ пойдет значительно дешевле, чем в Европу, в противном случае Тегерану топливо будет не нужно.