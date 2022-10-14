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7 минут назад

В Турции решили незамедлительно реализовать идею Путина по хабу

Лера Букина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что делегациям было поручено незамедлительно начать реализовывать инициативу по созданию газового хаба. Мера была принята после обсуждения данного вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал TRT.

Откладывать данный вопрос не стоит, подчеркнул Эрдоган. Кроме того, он отметил, что самое подходящее место для хаба расположено в европейской части страны. Речь идет о Фракии.

«Ни о каких задержках не может быть речи», - добавил Эрдоган.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что стороны будут принимать все необходимые меры безопасности при создании данного хаба.

Накануне президенты РФ и Турции провели переговоры в Астане. Российский лидер Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции. По словам российского лидера, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости.

Экономика,Владимир Путин,
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