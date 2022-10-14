Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что делегациям было поручено незамедлительно начать реализовывать инициативу по созданию газового хаба. Мера была принята после обсуждения данного вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал TRT.

Откладывать данный вопрос не стоит, подчеркнул Эрдоган. Кроме того, он отметил, что самое подходящее место для хаба расположено в европейской части страны. Речь идет о Фракии.

«Ни о каких задержках не может быть речи», - добавил Эрдоган.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что стороны будут принимать все необходимые меры безопасности при создании данного хаба.