Министр экономики Болгарии: страна решила вопрос с поставками газа на год вперед

«Болгария обеспечена голубым топливом», — похвастался он в интервью телеканалу NOVA. «Цены понятны, бизнес может развиваться спокойно», — доложил Стоянов. Кроме того, он сообщил, что у страны имеется долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном. Министр уточнил, что к нему власти страны могут добавить соглашения о поставке сжиженного и трубного газа.