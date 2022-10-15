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59 минут назад

Министр экономики Болгарии: страна решила вопрос с поставками газа на год вперед

Ura.Ruиещё 2

Болгария обеспечила себя газом на год вперед. Этим поделился министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов.

Министр экономики Болгарии: страна решила вопрос с поставками газа на год вперед
Фото: ТАССТАСС

«Болгария обеспечена голубым топливом», — похвастался он в интервью телеканалу NOVA. «Цены понятны, бизнес может развиваться спокойно», — доложил Стоянов. Кроме того, он сообщил, что у страны имеется долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном. Министр уточнил, что к нему власти страны могут добавить соглашения о поставке сжиженного и трубного газа.

Стоянов также предрек, что на торгах по поставке газа, которые были объявлены властями Болгарии, ожидаются «очень конкурентные цены». «Так что можно сказать, что кризис мы преодолели», — заключил Стоянов.

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран-участниц объединения. Он призвал членов Евросоюза рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен.

Экономика,Манфред Вебер,Европарламент,ЕС,
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