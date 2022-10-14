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32 минуты назад

Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Европа через пару лет выпадет из числа глобальных игроков рынка

ТАССиещё 1

Европа в течение нескольких лет неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков из-за своей антироссийской позиции. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала "Россия-24".

Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка
Фото: ТАССТАСС

"Вследствие антироссийской политики и той позиции, которую [на Западе] заняли в отношении СВО, Европа в сущности неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков, потому что растет себестоимость их продукции и, условно, она в последующем вряд ли сможет конкурировать с той же американской, не говоря уже о том, что европейский бизнес стал массово релоцироваться - во всяком случае есть уже на этот счет массовая информация - в те же Штаты. Выигрывают всегда Штаты в этом отношении", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в Европе существующие угрозы понимают, но ввиду обязательств по линии НАТО и политического давления из Вашингтона "не в состоянии сказать это вслух".

Экономика,НАТО,ОБСЕ,
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