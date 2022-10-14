Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

"Вследствие антироссийской политики и той позиции, которую [на Западе] заняли в отношении СВО, Европа в сущности неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков, потому что растет себестоимость их продукции и, условно, она в последующем вряд ли сможет конкурировать с той же американской, не говоря уже о том, что европейский бизнес стал массово релоцироваться - во всяком случае есть уже на этот счет массовая информация - в те же Штаты. Выигрывают всегда Штаты в этом отношении", - сказал он.