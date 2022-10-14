В США оценили ситуацию с инфляцией

Глава Минфина США Джанет Йеллен на брифинге для журналистов оценила ситуацию с инфляцией, сложившуюся в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Йеллен отметила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен». Она заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена принять все необходимые меры для уменьшения стоимости товаров до целевого уровня.

При этом министр отметила увеличение инфляции «во многих странах», который, в свою очередь, тормозит рост мировой экономики.