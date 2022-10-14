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1 час назад

В США оценили ситуацию с инфляцией

Lenta.ru

Глава Минфина США Джанет Йеллен на брифинге для журналистов оценила ситуацию с инфляцией, сложившуюся в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

В США оценили ситуацию с инфляцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Йеллен отметила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен». Она заявила, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена принять все необходимые меры для уменьшения стоимости товаров до целевого уровня.

При этом министр отметила увеличение инфляции «во многих странах», который, в свою очередь, тормозит рост мировой экономики.

Ранее в США предрекли десятилетие высокой инфляции. С таким прогнозом выступили аналитики Bank of America. «Развитой экономике требуется в среднем десяти лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2 процентов после преодоления 5-процентного порога», — подчеркнули в организации.

Экономика,Джанет Йеллен,Bank of America,Казначейство США,ФРС,
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