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1 час назад

Эксперт назвал главную опасность для США в экономической войне с Россией

Свободная пресса

Колумнист The Washington Post Фарид Закария написал, что экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире.

Названа главная опасность для США в экономической войне с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, "главная опасность" для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара".

В то же время многие крупные страны — Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия, Китай — "пытаются вырваться" из-под контроля американской валюты и "уйти прочь от далеко идущей экономической мощи Вашингтона", предупреждает Закария.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что Европу ждет «немыслимый ужас» из-за того, что она повела себя как колония США.

Экономика,Фарид Закария,
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