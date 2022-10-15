Названа главная опасность для США в экономической войне с Россией

Колумнист The Washington Post Фарид Закария написал, что экономическая война с Россией грозит США потерей влияния в мире.

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По его словам, "главная опасность" для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара".

В то же время многие крупные страны — Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия, Китай — "пытаются вырваться" из-под контроля американской валюты и "уйти прочь от далеко идущей экономической мощи Вашингтона", предупреждает Закария.