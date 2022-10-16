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1 час назад

В Венгрии заявили, что ЕС может изменить политику санкций против РФ

Газета.Ru

Директор по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик заявил, что руководство Евросоюза может изменить свою санкционную политику в отношении России после консультаций с Венгрией. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

В Венгрии заявили, что ЕС может изменить политику санкций против РФ
Фото: газета.ruгазета.ru

По его словам, «если миллионы венгров выразят свое мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изменение санкционной политики Европейского союза могло бы снизить цены вдвое.

Орбан призвал Европейский союз пересмотреть инструменты давления на Российскую Федерацию в рамках помощи Украине, так как антироссийские санкции, в первую очередь, вредят самой Европе, а не России. Премьер отметил, что, если экономика Европы столкнется с банкротством, это ничуть не поможет Киеву.

По его мнению, ответственность за ошибки в санкционной политике будет нести руководство Евросоюза.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
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