Директор по коммуникациям правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Иштван Холлик заявил, что руководство Евросоюза может изменить свою санкционную политику в отношении России после консультаций с Венгрией. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

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По его словам, «если миллионы венгров выразят свое мнение по поводу санкций, Брюссель не сможет его игнорировать».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изменение санкционной политики Европейского союза могло бы снизить цены вдвое.

Орбан призвал Европейский союз пересмотреть инструменты давления на Российскую Федерацию в рамках помощи Украине, так как антироссийские санкции, в первую очередь, вредят самой Европе, а не России. Премьер отметил, что, если экономика Европы столкнется с банкротством, это ничуть не поможет Киеву.