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35 минут назад

В Белом доме заявили об «остывании» американской экономики

Lenta.ruиещё 2

Экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. Такое заявление сделала экономический советник Белого дома Сесилия Роуз в эфире телеканала CNN.

В Белом доме заявили об «остывании» американской экономики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект. Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать», — отметила Роуз.

Таким образом она выступила в защиту президента США Джо Байдена, который в последние месяцы подвергается жесткой критике из-за рекордного роста цен на товары и услуги в США.

По словам Роуз, США в настоящее время находятся «в лучшем положении, чем большинство других стран». Однако, уточнила она, многие из предпринятых американской администрацией шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен».

В свою очередь, аналитики Bank of America предрекли США десятилетие высокой инфляции.

«Развитой экономике требуется в среднем десяти лет, чтобы вернуться к инфляции на уровне 2 процентов после преодоления 5-процентного порога», — подчеркнули в организации.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Bank of America,Казначейство США,
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