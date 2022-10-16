В Белом доме заявили об «остывании» американской экономики

Экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность. Такое заявление сделала экономический советник Белого дома Сесилия Роуз в эфире телеканала CNN.

«Мы начинаем видеть признаки того, что предпринятые нами действия дают положительный эффект. Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать», — отметила Роуз.

Таким образом она выступила в защиту президента США Джо Байдена, который в последние месяцы подвергается жесткой критике из-за рекордного роста цен на товары и услуги в США.

По словам Роуз, США в настоящее время находятся «в лучшем положении, чем большинство других стран». Однако, уточнила она, многие из предпринятых американской администрацией шагов по борьбе с инфляцией начнут оказывать реальный эффект лишь в следующем году.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что отчет по индексу потребительских цен в США, опубликованный 13 октября, показал, что у Вашингтона «еще много работы для установления контроля над ростом цен».

В свою очередь, аналитики Bank of America предрекли США десятилетие высокой инфляции.